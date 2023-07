Plongez dans l’océan avec Dolphin Spirit Mission Océan de Microids

L’éditeur français Microids et l’équipe francilienne de Magic Pockets dévoilent leur prochain jeu qui sent bon les vacances dans une île paradisiaque avec un brin d’écologie.

Dans Dolphin Spirit Mission Océan, vous allez devoir explorer l’île de Maupiroa et les fonds marins environnants pour aider une association environnementale locale à les sauver de la pollution. Pour vous aider dans votre tâche, vous aurez la participation de votre grand-père ainsi que de membres de l’association. Mieux encore, Keanu le dauphin, va vous permettre d’explorer les fonds marins et découvrir les trésors cachés. A vous de réussir diverses missions de conservation confiées par l’association afin de compléter un codex permettant d’en savoir plus sur l’écosystème, l’écologie et la faune locale.

Si vous avez une PS5, PS4/Pro ou Switch, Microids prévoit une édition standard comprenant :

Le jeu complet

2 cartes postales

Une planche de stickers

Dolphin Spirit Mission Océan est prévu sur PS5, XSX/, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour le 28 septembre 2023.