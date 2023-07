Un projet Black Panther et un nouveau studio chez EA

Marvel a envahi les salles obscures depuis une grosse décennie pour le plus grand plaisir des fans. Ils tentent sans doute la même chose avec le jeu vidéo en confiant des licences à divers éditeurs. Cette fois-ci, c’est Electronic Arts qui s’y colle pour Black Panther.

Electronic Arts et Marvel avaient déjà signé pour un projet Iron Man dont le développement a été confié à l’équipe de Motive Studio. Pour aujourd’hui, l’éditeur américain annonce donc le développeur d’un projet basé sur Black Panther. Ce titre devrait se focaliser sur une aventure qui se déroulerait au Wakanda avec une histoire originale. Il s’agira d’un jeu d’action/aventure à la troisième personne en solo.

Plus encore, pour développer ce titre, Electronic Arts a tout bonnement monté un nouveau studio nommé Cliffhanger Games basé à Seattle au nord ouest des Etats-Unis. Formé par des membres ayant travaillé sur des titres comme Middle Earth Shadow of Mordor, Halo Infinite, God of War, Call of Duty notamment, on devrait s’attendre à une production de très haut niveau.

Il y a fort à parier que le développement n’en est qu’à ses débuts. Il va probablement falloir attendre au bas mot 2 ans avant de voir ce titre se montrer ou sortir. Patience donc. Aucune machine n’a été indiqué mais les PS5, XSX/S et PC sont les candidats les plus crédibles.