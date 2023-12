Nouvelle bande-annonce pour le futur shooter free to play The First Descendant

Il y a quelques temps, j’avais eu l’occasion de tester une bêta de ce shooter free to play coréen qu’est The First Descendant. Les sensations étaient déjà bonnes et il me tardait de savoir quand on pourrait se lancer. On en sait un peu plus.

Suite à la vidéo dévoilée lors des Game Awards 2023 que vous pouvez voir ci-dessous, Nexon Games confirme le lancement officiel de The First Descendant pour l’été 2024. Il va donc falloir attendre encore de très nombreux mois pour que l’équipe peaufine leur bébé suite aux nombreux retours de la communauté qui avait participé aux bêtas.

Pour rappel, The First Descendant est un shooter à la troisième personne en free to play développé sur l’Unreal Engine 5.2. Le résultat est un titre d’une efficacité remarquable avec un gunplay particulièrement jouissif. Les bêtas permettaient déjà de découvrir diverses activités et zones ainsi que certains des protagonistes impliqués. La nouvelle vidéo permet d’en un autre outre Valby et Viessa.

La dernière bêta avait permet à l’équipe de tester l’infrastructure ainsi que le crossplay. Elle avait rassemblé pas moins de 2 millions de joueurs dont votre serviteur. C’est dû aux retours de la communauté que l’équipe a décidé de reporter le lancement à 2024 histoire d’apporter les améliorations demandées par les joueurs. On devrait ainsi avoir plus de variété dans les activités, plus d’interactions dans les zones d’exploration ainsi qu’une refonte de l’interface utilisateur un peu confuse sur la bêta.

The First Descendant est prévu pour l’été 2024 sur PS5, XSX/S et PC.