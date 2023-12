Nouvelle chanson, nouvelle vidéo et nouvelles images pour Final Fantasy VII Rebirth

La suite des aventures de la bande à Cloud approche à grands pas et histoire de titiller l’intérêt des fans, Square Enix dévoile une flopée de nouvelles images, une vidéo et le thème principal de cet épisode.

Final Fantasy VII Rebirth est la suite à Final Fantasy VII Remake et est le second volet de la trilogie qui reprend toute l’intrigue du Final Fantasy VII sorti en 1997 sur PSone. Pour ce nouvel épisode, Square Enix continue à faire dans le spectaculaire et à justifier un titre complet avec une production étendant largement ce que les fans avaient pu voir sur PSone à l’époque.

En attendant la sortie en février prochain, Square Enix a dévoilé une vidéo présentant la chanson qui servira de thème principal à ce Final Fantasy VII Rebirth. La chanson a été écrite par Nobuo Uematsu et interprété par Loren Allred. Il se peut que vous la connaissiez puisqu’elle est la réelle interprète de la chanson Never Enough dans le film The Greatest Showman.

La vidéo permet également de découvrir les personnages qui vont entrer dans la danse comme Cid ou encore Vincent Valentine. Marlène Wallage et Biggs seront de retour ainsi que Cloud, Tifa, Barret, Aerith, Yuffie, Cait Sith et Red XIII. Et bien des lieux devraient être familiers aux fans du titre originel même si c’est désormais avec une réalisation moderne top niveau.

Final Fantasy VII Rebirth sortira sur PS5 le 29 février 2024.