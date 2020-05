Microsoft annonce Xbox 20/20

Après le Nintendo Direct, le State of Play de PlayStation, le Stadia Connect, c’est au tour de Microsoft d’annoncer son nouveau show vidéo pour évoquer ses produits. Ca se nomme Xbox 20/20.

Avec la pandémie actuelle et les nouveaux usages et habitudes des gamers à travers le monde, les shows en vidéo – en direct ou pas – sont devenus communs. On peut dire que les compagnies prennent enfin le pli de ce que font les Youtubers et Twitchers depuis des années.

Après Sony, Nintendo et Stadia, c’est donc au tour de Microsoft de prévoir une série de shows vidéo nommée Xbox 20/20 qui devrait leur permettre d’évoquer leurs nouveaux produits et jeux au moins une fois par moi sur toute l’année 2020 au minimum. Le premier épisode devrait être celui du 7 mai prochain qui avait été annoncé il y a quelques jours et qui devrait nous permettre de découvrir les premières gameplay de certains titres Xbox Series X comme Assassin’s Creed Valhalla. On devrait également voir divers développeurs évoquer leur travail sur la XSX et les titres qui devraient utiliser la fonction Smart Delivery. Pour rappel, cette dernière permet aux serveurs de Microsoft de livrer les données nécessaires pour le jeu que vous téléchargez en fonction de la console Xbox que vous avez. Cette fonction devrait également vous éviter de payer deux fois le jeu si vous passez d’une Xbox One à une Xbox Series X par la suite.

Microsoft prévoit déjà un autre Xbox 20/20 pour juillet qui sera plus focalisé sur les titres des studios Xbox. On aura plus de chance de voir alors Halo Infinite et d’autres titres en cours de développement dans les différents studios que Microsoft a récupéré ces dernières années. 15 titres sont actuellement en cours de développement mais peu de chance qu’on puisse découvrir les 15 d’un seul coup toutefois.

Il est assez curieux que Microsoft monte un nouveau show alors qu’ils avaient déjà les Inside Xbox depuis un moment.

Rendez-vous donc jeudi prochain pour découvrir le premier épisode des Xbox 20/20.

Voici où vous pourrez regarder le show le 7 mai à 17h heure française :