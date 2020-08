Razer lance des accessoires pour la productivité

Je ne sais pas si l’explosion du télétravail est une des raisons de cette nouvelle gamme de produits mais chez Razer les choses semblent tomber à pic. Fini les accessoires pour gamer, la gamme Razer Productivity Suite va permettre aux utilisateurs un grand confort de travail. Enfin c’est ce qu’ils annoncent.

Dans cette gamme, on trouvera donc la souris Pro Click, le clavier Pro Type et le tapis de souris Pro Glide. Tous arborent une robe blanc/gris bien loin des accessoires noires avec éclairage RVB flashy de la gamme gaming. Conçu en collaboration avec Humanscale, une compagnie spécialisée dans l’ergonomie des espaces de travail, les trois accessoires offrent un confort annoncé comme exceptionnel et des performances haut niveau.

La souris Razer Pro Click a été conçu pour minimiser les tendinites et autres problèmes au niveau de la main et du poignet. Son design ergonomique permet de bien positionner le poignet. Côté technique, cette souris bénéficie du capteur optique Razer 5G pour une grande précision. Les 8 boutons intégrés sont programmables. Sa connectivité Bluetooth multi-hôtes vous permet de basculer entre 4 appareils facilement. Si vous préférez, vous pourrez opter sur la connectivité sans fil radio 2,4 GHz. Le dongle nécessaire USB se branche sur votre ordinateur et c’est partie. Vous pourrez ranger ce dongle sous la souris si vous ne vous en servez pas pour ne pas le perdre. Si vous préférez, vous pourrez également vous en servir en filaire via un câble USB-C qui sert également pour la recharge. Sa batterie permet une autonomie de plus de 400 heures en Bluetooth et 200h en radio. Pour s’assurer de la qualité, Razer annonce une durée de vie jusqu’à 50 millions de clics. Proposée à 110€ environ, la Razer Pro Click n’est pas donnée. Elle a pour principale concurrente la Logitech MX Master 3 qui coûte un peu moins cher.

Le clavier Razer Pro Type rappellera à certains les modèles gaming. Contrairement à beaucoup de clavier typé bureautique très plat, le Razer Pro Type propose des touches mécaniques Razer Orange avec une durée de vie de quelques 80 millions de frappes. Razer assure que la frappe est silencieuse ce qui est crucial en milieu professionnel. Ce clavier bénéficie d’un revêtement doux au toucher pour un bon confort de frappe. La connectivité fonctionne comme pour la souris à savoir Bluetooth multi-hôtes, radio 2,4GHz et en filaire via un câble USB-C qui sert également à la recharge. Grâce au logiciel Razer Synapse 3, vous pourrez totalement personnaliser le clavier y compris créer des macros. Et pour ceux qui travaillent en milieu sombre, le rétro-éclairage LED blanc sera bien utile. Attention toutefois, ce rétro-éclairage entame forcément l’autonomie du clavier annoncé à une douzaine d’heures avec et jusqu’à 84h sans en Bluetooth et 78h en radio. Proposé à 150€ environ, Razer vise le haut de gamme.

Enfin, dans cette gamme Razer Productivity Suite, Razer propose un tapis souris Razer Pro Glide micro-tissé pour une glisse rapide et précise. Sa surface coussinée offre un bon confort. Au dos, la surface anti-déparante vous évitera de devoir sans cesse le replacer sur votre bureau. Ce tapis est tout de même proposé à 12€ environ.

Ces produits sont disponibles dès à présent sur le site de Razer.com. Pour les autres distributeurs et magasins, on devrait commencer à les trouver dans les rayons virtuelles ou physiques à partir du 27 août 2020.