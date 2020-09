Scott Pilgrim revient dans une nouvelle édition pour les machines actuelles

Après le remake de Prince of Persia Les Sables du Temps, Ubisoft a présenté une autre resaucée en la personne de Scott Pilgrim vs The World. Si vous aimez les beat’em all old school, ce sera peut-être l’occasion.

Sorti il y a 10 ans sur PS3 et Xbox 360, Scott Pilgrim vs The World The Game avait marqué certains esprits en devenant presque un jeu culte – personnellement je n’ai jamais compris pourquoi ;). Toujours est-il que cela a certainement incité Ubisoft a le ressortir du placard pour le faire tourner cette fois-ci sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia.

Si vous n’aviez pas connu le titre à l’époque ou ne vous en souvenez plus, il s’agit d’un bon vieux beat’em all old school bien pixélisé pour les fans de pixel art. Il faudra se lancer dans nombre de niveaux à fighter des ennemis toujours plus nombreux. Le jeu est évidemment inspiré par les bandes-dessinées de Bryan Lee O’Malley. Un zeste de RPG est implémenté dans le jeu puisque chacun des personnages jouables peuvent augmenter en niveau et acquérir de nouvelles compétences grâce aux points d’expérience.

Complete Edition oblige, cette version comprendra également les contenus téléchargeables Knives Chau et Wallace Wells.

Scott Pilgrim vs The World The Game Complete Edition sera disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC vers la fin de l’année 2020 pour 15€.