Apple annonce son nouveau HomePod Mini

Les rumeurs avaient donc raison. Apple tente de relancer sa marque d’enceinte connectée HomePod avec une version plus petite et budgétairement bien plus accessible avec des capacités qui n’ont rien à envier à son prédécesseur.

Le HomePod Mini reprend bien des aspects de son aînée mais avec un nouveau form factor à savoir une sphère bisautée d’un peu plus de 8,4 cm de hauteur avec une surface en tissu maillé du plus bel effet et ses 345 grammes. Sur le dessus, on retrouve une surface tactile rétroéclairée pour un contrôle par simple toucher.

Malgré sa petite taille, Apple annonce des performances audio de grand niveau grâce notamment au processeur S5 d’Apple chargée de divers traitements du son en fonction des musiques. Niveau sonore, ajustement de la plage dynamique et bien d’autres aspects peuvent être traités en temps réel par le S5 pour optimiser la sortie sonore. Celle-ci repose sur un transducteur à l’age bande et deux radiateurs passifs pour des basses profondes et des hautes fréquences bien définies. Compte tenu de son design, le HomePod Mini offre un champ sonore à 360°. Pour ceux qui préfèrent la stéréo, vous pouvez en coupler deux.

Plus encore, vous pouvez en placer un peu partout dans votre foyer et faire jouer toute musique sur tous les HomePod Mini simultanément. Pour ceux qui vivent dans de très grandes maisons, vous pouvez même utiliser les HomePod Mini comme des interphones et envoyer des messages vocaux qui seront diffusés sur tous les HomePod Mini de la maison. Bon, si vous vivez en appartement, cette fonctionnalité est un brin overkill tout de même. Toutefois, il est possible d’envoyer des messages vocaux à distance de votre iPhone, iPad, Apple Watch ou même CarPlay vers les HomePod Mini de la maison. Et quiconque à la maison peut tout simplement vous répondre en demandant à Siri de vous renvoyer un message audio. Plutôt pratique pour les familles il faut bien l’avouer.

Justement, Siri sera l’assistant privilégié des HomePod Mini. Grâce à Siri, vous pourrez interagir avec cette enceinte connectée et accéder à nombres de fonctions et d’informations. Il suffit de demander à Siri de jouer les morceaux que vous aimez, d’accéder à vos messages, notes, rappels ou encore à votre emploi du temps. Vous pourrez même appeler et recevoir des coups de fil. Siri fonctionne grâce à la présence de 4 micros afin que le HomePod Mini et donc Siri vous comprenne bien en toutes circonstances.

Outre son rôle d’enceinte connectée pour diffuser de la musique et être le porte-parole de Siri, le HomePod Mini est aussi un hub pour la domotique grâce à sa connexion facilité avec l’app Maison d’iOS. Vous pourrez alors commander nombre d’appareils connectés dans la maison simplement avec votre voix. Déclencher des lumières, des stores ou tout simplement lancer des scénarios sera simple grâce à l’aide de Siri.

Le HomePod Mini est proposé en deux coloris : gris sidéral et blanc. Et pour une fois Apple aurait aligné le prix en dollar avec le prix en euro. Ainsi le HomePod Mini est proposé en France pour 99€. Les précommandes commenceront le 6 novembre prochain pour les premières livraisons prévues pour le 16 novembre.

A ce prix, le HomePod Mini d’Apple entre en concurrence direct avec le récent Google Nest Audio ou l’Amazon Echo 4. Au final, les trois semblent plus ou moins proposer les mêmes fonctionnalités. A l’utilisateur de le choisir en fonction de l’assistant qui leur plaît le plus à savoir Siri, Alexa ou l’Assistant Google. Bref, une question d’habitude pour tel ou tel écosystème en somme.