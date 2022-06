Sega va diffuser un stream Sonic Central aujourd’hui en fin d’après-midi

Histoire de préparer le terrain pour son célèbre hérisson bleu, Sega va diffuser un nouveau livestream pour présenter l’avenir de Sonic aussi bien côté jeux vidéo que film, TV, etc.

Pour les fans du hérisson bleu, Sega annonce avoir un livestream tout à l’heure à 18h heure française sur sa chaîne Youtube et Twitch.

Comme l’indique Sega, ce sera l’occasion de faire le point sur l’univers Sonic et évoquer les prochains projets mettant en scène la mascotte de Sega. On devrait donc logiquement en savoir un peu plus sur Sonic Frontiers, le prochain jeu à monde ouvert, mais aussi sur les futurs projets de Sonic au cinéma, à la TV et plus encore dans les mois à venir.

Rendez-vous donc sur les chaînes Youtube et Twitch à 18h pour voir tout ça si vous êtes fan du hérisson bleu.