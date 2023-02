Baldur’s Gate confirmé sur PS5, PC et Mac pour fin août 2023

Très attendu par la communauté principalement PC, Baldur’s Gate 3 a été également confirmé sur PS5. Pour l’occasion on a pu découvrir une nouvelle vidéo et de nouvelles images issues du dernier State of Play.

Larian Studios a profité du show de Sony pour confirmer la date de sortie de Baldur’s Gate 3 sur PC et PS5 pour le 31 août 2023 prochain.

Ce projet de longue haleine avait été teasé à l’E3 2019 avant d’avoir une version en accès anticipé pour les PCistes fin 2020. Depuis le développement a continué et donc est sur sa dernière ligne droite. Les nouvelles vidéos permettent surtout de découvrir outre la date de sortie, le casting d’un acteur célèbre pour incarner le général Ketheric Thorm, un nécromancien dirigeant une armée de morts. Larian Studios a ainsi signé avec l’acteur J.K. Simmons que vous connaissez certainement tous pour son rôle de J.Jonah Jameson le colérique rédacteur en chef dans Spider-Man Far From Home ou dans les séries policières comme New York Police Judiciaire.

Parmi les autres informations, on apprend ainsi qu’on pourra jouer à deux en coopération sur le même écran ou en ligne jusqu’à 4 sur PS5. Evidemment, le jeu prendra au charge le DualSense.

Larian Studios dévoile le contenu de l’édition deluxe numérique de Baldur’s Gate 3 qui comprendra :

Un pack de chansons de barde contenant des chansons de Divinity: Original Sin 2

Un thème de dés exclusifs

Une bourse d’aventurier afin de bien démarrer votre partie

La bande originale du jeu, l’artbook et les feuilles de personnages en version numérique

72 heures d’accès anticipé à l’Acte 1 de Baldur’s Gate 3 à partir du 28 août 2023 (sur PlayStation 5)

L’équipe a également prévu une édition collector comprenant :

Baldur’s Gate 3 Édition Deluxe en version dématérialisée

Une planche d’autocollants personnalisés

Un diorama de 25cm de haut mettant en scène un combat entre un flagelleur mental et un drow

Un artbook relié de 160 pages

Une carte en tissu de Faerûn

Un set de feuilles de personnages de type « origine » inspirés de Dungeons and Dragons

Un porte-clés en métal en forme de têtard

Un pack de booster Magic: The Gathering

Un d20 en métal gravé sur mesure et sa version in-game

Un certificat d’authenticité

Pour les possesseurs de XSX/S ne vous inquiétez pas. Une version est bel et bien en développement mais il semblerait qu’elle est prise un peu de retard. Elle sortira donc à priori un peu plus tard.

Baldur’s Gate 3 sortira sur PS5 et PC le 31 août 2023.