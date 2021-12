Smallrig se lance dans les microphones avec le U50 USB

Si vous suivez le monde des créateurs de contenu ou si vous en êtes un vous-même, vous connaissez sans doute la marque Smallrig. Connu pour leurs accessoires pour caméras, la compagnie se diversifie et s’attaque à des marchés proches.

Ainsi, avec ce microphone U50 USB, Smallrig s’intéresse aux streamers mais aussi aux podcasters ou encore aux professionnels. En effet, s’il y a bien un domaine plus que médiocre c’est dans le domaine de la prise de son qu’on le retrouve. Les microphones des ordinateurs ou des caméras sont généralement plus que médiocres – et encore je suis gentil. Si vous voulez gagner en qualité, un microphone dédié est plus que conseillé – et votre public vous remerciera.

Avec l’U50 USB, Smallrig semble s’être largement inspiré du Yeti de la marque Blue tout du moins dans le design. Microphone USB comme l’indique son nom, vous pourrez vous en servir sur les ordinateurs PC, Mac ou Linux facilement. Branché le microphone sur votre ordinateur et votre système le reconnaîtra automatiquement. A vous ensuite de le sélectionner comme entrée audio et c’est réglé. Les logiciels de streaming, de montage ou audio le reconnaîtront également directement. Pour le monitoring, ce microphone possède également une prise casque mini-jack. Vous pourrez ainsi vérifier la qualité du son et son volume en branchant simplement un casque audio directement. Pas de latence donc. Vous disposez également d’une molette pour la sensibilité du micro et d’une autre pour le volume au casque. Et évidemment, un bouton pour couper le micro au besoin.

Relativement imposant, l’U50 USB bénéficie d’un socle qui permet d’ajuster l’angle du microphone. Au besoin, vous pourrez évidemment l’installer sur un bras articulé grâce à des pas de vis standard. De type cardioïde, ce microphone captera principalement le son qui se trouve en face de lui tout en réduisant la sensibilité sur les côtés et à l’arrière. Pour encore mieux se concentrer sur votre voix, l’U50 USB possède des filtres pour réduire les bruits ambiants. Smallrig l’a doté de puces pour le traitement du bruit mais également du son pour une qualité sonore annoncée comme la plus authentique. Et pour vous éviter encore plus de bruits parasites, Smallrig a conçu une structure évitant les vibrations.

Pour un peu plus de 70€, le Smallrig U50 USB est abordable par rapport à des concurrents beaucoup plus chers. Ce microphone est d’ores et déjà disponible sur le site du constructeur.