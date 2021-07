Du stockage sécurisé chez Verbatim

Verbatim annonce de nouveaux supports de stockage en version disque dur ou SSD sécurisés pour protéger vos données où que vous soyez.

Verbatim annonce ainsi les disques durs Executive Fingerprint Secure (1To et 2To) et les SSD Executive Fingerprint Secure (512Go et 1To). Comme son nom l’indique, Verbatim a intégré aux boîtiers de ces supports de stockage un lecteur d’empreinte digitale combiné à un cryptage logiciel AES 256bits. Le stockage et vos données sont ainsi intégralement cryptés pour une plus grande protection en cas de perte ou de vol.

Le système de reconnaissance d’empreintes digitales peut donner l’accès jusqu’à 8 utilisateurs autorisés et un administrateur. Il sera possible de verrouiller et déverrouiller le support en quelques secondes.

Ces supports pourront être utilisés aussi bien sur PC ou Mac et offrent une connexion USB 3.2 Gen 1 type-C donc un débit maximal de 5Gbps. Vous pourrez également les connecter à votre téléviseur multimédia au besoin.

Les versions disque dur sont proposés à 100€ pour le 1To et 125€ pour le 2To. Les versions SSD sont proposées à 105€ pour le 512Go et 160 pour le 1To.