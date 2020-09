Le prochain stream de Sony prévu pour le 16 septembre

Maintenant que Microsoft a lâché toutes les informations concernant ses deux consoles Xbox Series S et X, Sony n’a plus trop de raison de faire patienter ses fans.

Sony annonce ainsi que leur prochain stream sur la PS5 sera diffusé le 16 septembre prochain à 22h heure française. Le stream est annoncé pour durer 40 minutes et donnera un nouvel aperçu sur les titres de lancement ainsi que d’autres prévus pour plus tard. Cela concerne aussi bien les titres des équipes internes que tiers. Vous pouvez être sûrs donc qu’on verra du Spider-Man Miles Morales, du Ratchet & Clank Rift Apart. Peut-être aurons-nous droit à plus sur Gran Turismo 7 et Demon’s Souls Remake. Le cas d’Horizon Forbidden West est moins certain, le titre étant prévu pour 2021 à mon avis au plus tôt. Côté tiers, vu l’accord entre Sony et Activision sur Call of Duty Black Ops Cold War, je serais étonné qu’on ne nous fasse pas une démo.

Maintenant, aura-t-on droit à la date de sortie et aux prix des deux PS5? 40 minutes me semble bien court car rien que les séquences de gameplay et de nouvelles bandes-annonces occuperont très vite les 40 minutes. Sony peut toujours en effet lâcher prix et date de sortie de manière un peu brutal en fin de stream mais nombre d’inconnus subsistent.

Ainsi, on n’a toujours pas vu l’interface de la console, les fonctionnalités inédites s’il y en a. Sony n’a pas non plus évoqué les mises à jour ou non de titres PS4 déjà sortis chez eux tels que The Last of Us Part II ou Ghost of Tsushima voire plus anciens encore comme Horizon Zero Dawn ou God of War. Ces mises à jour seraient pourtant d’excellentes carottes pour avoir un nombre de titres de lancement conséquent. On n’a pas non plus d’informations concernant l’évolution possible du PlayStation Plus et du PlayStation Now.

Ce nouveau showcase vidéo n’est pas à mon avis le dernier prévu par Sony. Je ne serais pas étonné qu’un autre évènement soit prévu fin du mois ou en octobre pour évoquer tous les autres aspects de la console.

En attendant, rendez-vous donc mercredi prochain. On vous ajoutera les players Youtube et Twitch lorsqu’ils seront disponibles.